Heidelberger Druck peilt 2018/19 moderates Umsatz- und Gewinnplus an

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen will im laufenden Geschäftsjahr die ersten Früchte des Konzernumbaus ernten.



Dank des Wachstums im Digitalgeschäft sollen Umsatz und Gewinn in den zwölf Monaten bis Ende März 2019 moderat steigen, wie das im SDax gelistete Traditionsunternehmen am Dienstag in Heidelberg mitteilte. 2017/18 waren beide Werte - wie bereits bekannt - zurückgegangen. Der Umsatz fiel um vier Prozent auf 2,42 Milliarden Euro und der Gewinn ging von 36 auf 14 Millionen Euro zurück.