Heidelberger Druck: Das hat sich offenbar gelohnt!

Ende September kündigte Heidelberger Druck an, dass das Tochterunternehmen Gallus den Besuchern auf der Labelexpo in Brüssel „alle Möglichkeiten rund um den digitalen und konventionellen Etikettendruck sowie der digitalen Veredelung" präsentieren werde. So zeige man unter anderem mit der „Your Smoothie"-Kampagne den Besuchern, wie Drucken mittels variabler Daten mit der Gallus Labelfire funktioniere.



