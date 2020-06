Heidelberger Druck erwartet 2020/21 weiteren Umsatzrückgang und hohen Verlust

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Das Tief in der Krise steckende Traditionsunternehmen Heidelberger Druck rechnet im Geschäftsjahr 2020/21 wegen der Corona-Pandemie und hausgemachter Probleme erneut mit einem deutlichen Umsatzrückgang.



Zudem werden die Kosten für den eingeleiteten Konzernumbau mit der Streichung von 1600 Stellen das Ergebnis belasten, so dass unter dem Strich erneut ein hoher Verlust stehen wird. Allerdings soll dieser nicht mehr so hoch ausfallen, wie noch im vergangenen Geschäftsjahr (31. März 2020), teilte das vor Kurzem aus dem SDax geflogene Unternehmen am Dienstag vor der Bilanz-Presskonferenz in Heidelberg mit.

In den zwölf Monaten bis Ende März ging der Umsatz wie bereits bekannt um sechs Prozent auf 2,35 Milliarden Euro zurück. Unter dem Strich stand ein Minus von 343 Millionen Euro nach einem Gewinn von 21 Millionen Euro im Jahr davor./zb/mis