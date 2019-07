Heidelberger Druck: Das ändert nichts!

Ende vergangener Woche schien es so, als ob sich die Aktie von Heidelberger Druck von ihrem bösen Absturz wieder erholen könnte. Von einem Tiefststand bei 0,91 Euro noch am Mittwoch ging es am Donnerstag wieder hoch auf 0,96 Euro, am Freitag wurde gar wieder die 1-Euro-Marke geknackt. Doch die neue Börsenwoche starte mit einem deutlichen Abschlag, am Montag kurz vor Börsenschluss ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



