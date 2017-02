Heidelberger Druck: Wie bewerten die Experten die Situation?

Lieber Leser,

die Präsentation der Quartalszahlen von Heidelberger Druck hat erwartungsgemäß die Aufmerksamkeit der Aktienanalysten auf sich gezogen. Gleich acht neue Einschätzungen sind als Reaktion darauf erschienen, die wir Ihnen hier zusammenfassend vorstellen wollen.

Peter Rothenaicher von der Baader Bank nennt das Zahlenwerk durchwachsen und lässt aber seine Einschätzung „Kaufen“ unverändert. Zwar habe der Umsatz enttäuscht, in Sachen Profitabilität sei HeidelDruck jedoch auf einem guten Weg. Dieser Meinung ist auch Warburg Research-Analyst Eggert Kuls. Er erwartet ein noch besseres viertes Quartal des Geschäftsjahres 2016/17.

Richard Schramm (HSBC) teilt diese Erwartung mit Blick auf die solide Auftragssituation. Das operative Ergebnis im dritten Quartal habe jedoch unter dem Konsens gelegen. Analyst Malte Schulz von der Commerzbank sieht ebenfalls noch Aufwärtspotenzial.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Warburg Research: „Buy“ – 3,40 Euro (+42 %)

Baader Bank: „Buy“ – 3,20 Euro (+34 %)

Hauck & Aufhäuser: „Buy“ – 3,10 Euro (+29 %)

HSBC: „Buy“ – 3,00 Euro (+25 %)

Independent Research: „Kaufen“ – 2,90 Euro (+21 %)

S&P Global: „Buy“ – 2,80 Euro (+17 %)

Commerzbank: „Buy“ – 2,75 Euro (+15 %)

