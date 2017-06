Heidelberger Druck: Was werden die Aktionäre dazu sagen?

Wie heute bekannt wurde, hat sich der angeschlagene Anlagenbauer Heidelberger Druck nach seiner Rückkehr in die Gewinnzone ehrgeizige Ziele gesetzt. Dabei will das Unternehmen bis zum Jahr 2022 den Umsatz auf rund 3 Milliarden Euro und den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 250 bis 300 Millionen steigern, wie er am Donnerstag in Heidelberg mitteilte. Der...