Heidelberger Druck: Verkaufssignal schickt Kurs nach unten!

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie hat in der zweiten Jahreshälfte vor allen in den letzten Monaten wieder zugelegt. Der Kurs konnte von 0,8 Euro auf inzwischen wieder 1,2 Euro ansteigen. Nun liegt der Kurs zwischen der 38-Tagelinie und der 200-Tagelinie. Am Freitag kam nochmal Schwung in die Heidelberger Druckmaschinen Aktie, der Kurs konnte fast 2 % hinzugewinnen. Damit kommt das Unternehmen auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung