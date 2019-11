Heidelberger Druck: Überraschend gute Laune!

Die Aktie von Heidelberger Druck erlebte bislang eine Börsenwoche nach Maß: Um mehr als 15 Prozent legte die Aktie des Druckmaschinenherstellers in nur wenigen Tagen zu, notierte am Donnerstag zum Handelsschluss bei 1,33 Euro, ein weiteres Plus von 1,2 Prozent. Auch der Freitag startete mit Zugewinnen. Es sind offensichtlich die Zahlen zum jüngsten Quartal, die von den Anlegern mit guter Kauflaune ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung