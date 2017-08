Heidelberger Druck: Neues Top und exzellente Ausbruchschance!

Liebe Leser,

die Aktie von Heidelberger Druck konnte zuletzt einen massiven Kurssprung hinlegen. Das Unternehmen schaffte ohne wesentliche fundamentale Nachrichten binnen einer Woche ein Plus in Höhe von 4,5 %. Innerhalb von zwei Wochen ist es für die Aktie um gut 5 % nach oben gegangen. Dabei schaffte die Heidelberger-Druck-Aktie ein neues Top, das vor allem charttechnisch orientierte Analysten erfreut. Am 25. August wurde der Handel bei 3,08 Euro und damit dem höchsten Kurs der vergangenen drei Jahre beendet. 3,10 Euro als 5-Jahres-Hoch vom 15. Januar 2014 dürften nunmehr keine nennenswerte Hürde mehr darstellen.

Charttechnisch orientierte Analysten erklären, dass die Aktie oberhalb dieser Barriere freie Fahrt gen Norden habe. Dann sollte es auf mehr als die runden 5 Euro gehen, womit sich ein Potenzial von mindestens 30 % eröffnen würde. Fundamentale Analysten aus den Bankhäusern sind ähnlich optimistisch. Immerhin lautet das Urteil für 90 % aller Experten „Kaufen“. 10 % votieren für „Verkaufen“, niemand rät zum „Halten“.

Technische Analysten: Hohes Potenzial

Technisch orientierte Analysten bescheinigen Heidelberger Druck ebenfalls einen massiven Aufwärtstrend. Der Hausse-Modus ruhe auf breiten Schultern. Das heißt, dass die Aktie in allen zeitlichen Dimensionen über ihrem jeweiligen gleitenden Kursdurchschnitt angesiedelt ist.

Vor allem der starke langfristige Aufwärtstrend mit einem Vorsprung von 20 % auf den GD200 begeistert technische Analysten.

Heidelberger Druck hat enormes Potenzial und ist im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.