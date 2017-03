Heidelberger Druck: Mustergültiger Tunraround!

Lieber Leser,

die Aktie von Heidelberger Druck konnte nun wieder etwas zulegen, nachdem Analysten ihr einen enormen Abwärtstrend bescheinigt hatten. Die Aussichten des Unternehmens hatten sich verdüstert, da die Prognosen für den Jahresabschluss des laufenden Geschäftsjahres vor drei Wochen nicht allzu gut ausgefallen waren. Seither fiel die Aktie um deutlich mehr als 6 %. Jetzt aber zeigen sich wieder Käufer, sodass ein Ausbruch nach oben möglich scheint.

Heidelberger Druck: Alle Bankanalysten sagen „buy“

Immerhin kann die Heidelberger Druck unverändert die Bankanalysten für sich gewinnen. Alle relevanten Analysten haben die Aktie auf „buy“ gesetzt, wobei die DZ Bank das Kursziel auf 2,80 Euro herunterschraubte. Bis dahin hätte die Aktie dennoch mehr als 20 % Aufwärtspotenzial, sodass die Märkte sich nicht verunsichert zeigten.

Jetzt griff die Aktie im Handel zudem die 200-Tage-Linie an und stand minimal davor, diesen trendentscheidenden Kurs zu erobern. Unterstützt wird der Angriff auf einen Aufwärtstrend von zahlreichen Kaufaufträgen, die an der Börse Xetra eingingen. So erreichte ein Auftrag ein Handelsvolumen von knapp 200.000 Euro. Dies deutet darauf hin, dass jetzt auch Fonds wieder einsteigen könnten.

Insgesamt hellt sich das Bild für die Heidelberger Druck wieder auf. Noch ist die Aktie im neutralen Bereich, hat aber Chancen auf einen Ausbruch nach oben.

