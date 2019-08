Heidelberger Druck: Kommt der Schub noch?

Mit einer Innovationsoffensive und einer Erweiterung des Geschäftsmodells versucht Heidelberger Druckmaschinen, die Umsatz- und Gewinnentwicklung von den schwierigen Rahmenbedingungen in der Branche abzukoppeln. Der Erfolg hält sich bislang in Grenzen, was die Aktie stark belastet hat. Allerdings dürften dafür zu einem substanziellen Teil konjunkturelle Faktoren verantwortlich sein, die Strategie bleibt aussichtsreich.

