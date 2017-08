Heidelberger Druck: Jetzt winkt das nächste Top!

Lieber Leser,

die Heidelberger-Druck-Aktie konnte in den vergangenen Handelssitzungen leicht aufsatteln. Damit stemmte sich das Unternehmen deutlich gegen den Markt, der teils schwächer notierte. Die Entwicklung des vergangenen Monats ist mit + 6 % ohnehin deutlich stärker gewesen und führt Heidelberger Druck in die Nähe neuer Tops. Schon am 10. August war mit 3,05 Euro das neue 3-Jahres-Hoch realisiert worden. Kursziel aus Sicht kurzfristig orientierter Chartanalysten ist indes das 5-Jahres-Top bei 3,15 vom 15. Januar 2014. Bis dahin fehlen lediglich 5 %. Gelingt ein Kurssprung darüber hinaus, fänden sich keine Hürden mehr und der Weg nach oben wäre frei.

Dies scheinen auch fundamental orientierte Analysten so zu sehen. Die Aktie steht bei 90 % der Experten auf der „Kaufliste“, wobei die jüngsten Empfehlungen erst in den vergangenen Tagen ausgesprochen worden sind.

Technische Analyse: Perfekte Ausgangslage

Vor allem das Urteil der technischen Analysten ist eindeutig: Die Aktie sei in einer perfekten Ausgangslage. Dabei wurden die Trendpfeile in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen aufwärts gedreht. Heidelberger Druck befindet sich damit in einem auf breiten Schultern ruhenden Aufwärtstrend. Der Abstand zum GD200 liegt bei 16 %. Entsprechend stark ist der Aufwärtstrend.

Heidelberger Druck befindet sich im grünen Bereich und hat beste Aussichten.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.