Heidelberger Druck: Ist die Krise bereits ausgestanden?

Lieber Leser,

die Aktie der Heidelberger Druck geriet in den zurückliegenden Handelstagen in einen Abwärtssog. Die Verluste reichten bis zu gut 4 % an der Börse München. Analysten verweisen jedoch darauf, dass diese kleine Verkaufswelle keine besondere fundamentale oder technische Bedeutung haben soll. Vielmehr ist dies die Reaktion auf eine Kaufwelle zuvor.

Ergebnis positiv

Die Heidelberger Druck ist aktuell bei Bankanalysten vergleichsweise beliebt. Für die Jahre ab 2016 erwarten Analysten inzwischen wieder Unternehmensgewinne, sodass die Flaute der Vorjahre beendet sein könnte. Immerhin beobachten 10 relevante Analysten das Haus und haben nun allesamt die Einstufung „buy“ bestätigt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis des aktuellen Kurses liegt mehr als 30 % weiter oben.

Damit ist die kleine Krise nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen möglicherweise überstanden. Das Unternehmen hatte einräumen müssen, einige Aufträge erst später abwickeln zu können. Dieser schlechten Nachricht steht jedoch ein hoher Auftragsbestand in Höhe von mehr als 700 Millionen Euro gegenüber, der die Stimmung hebt.

Maßgeblich ist aus charttechnischer Sicht nach den jüngsten Kursverlusten ein Boden bei 2,25 Euro. Fällt die Aktie darunter, dann könnten auch die Kaufempfehlungen der Analysten sich ändern.

Heidelberger Druck ist nach den Gewinnmitnahmen nun im neutralen Bereich.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse