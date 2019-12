Heidelberger Druck: Große Verantwortung!

Es ist ziemlich genau einen Monat her, da machte die Aktie von Heidelberger Druck einen Sprung: Binnen eines Tages ging es mit den Papieren des Druckmaschinen-Herstellers von 1,18 Euro auf 1,32 Euro nach oben – ein Plus von knapp zwölf Prozent. Es waren die guten Quartalsergebnisse, die an der Börse für Euphorie sorgten. Diese ist mittlerweile deutlich abgeflaut, die Heidelberg-Aktie nähert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung