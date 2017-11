Heidelberger Druck: Endlich positive News!

Die Aktie von Heidelberger Druck kletterte am 04. Oktober auf ein neues 5-Jahres-Hoch bei 3,58 Euro. Seitdem kennt das Papier nur noch den Weg nach unten - per heute geht es rund 2% in den Keller auf 3,15 Euro. Für positive Impulse könnte jetzt eine neue Analysten-Studie sorgen, denn das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck nach Zahlen zum dritten...