Heidelberger Druck: Einschneidender Schritt!

Heidelberger Druck hat an der Börse insgesamt betrachtet keine gute Woche erlebt, wie so viele Unternehmen in Zeiten der Corona-Krise. Die Aktie des Druckmaschinen-Herstellers ging am Freitag bei 0,55 Euro aus dem Xetra-Handel, das ist ziemlich genau das Niveau des Schlusskurses vom Ende der Vorwoche. Dazwischen allerding lag Außergewöhnliches: Ein Ausbruchversuch der Heidelberg-Aktie auf bis zu 0,71 Euro am Mittwoch, der ...



