Heidelberger Druck: Ausbruch nur eine Frage der Zeit?

Lieber Leser,

die Aktie des Druckmaschinenherstellers Heidelberger Druck hat derzeit zwei Gegenspieler. Aus charttechnischer Sicht steht der SDAX-Titel unmittelbar vor der 3-Euro-Marke, die sich als hartnäckiger Widerstand erweist. Bereits im Juni und Anfang August – nach Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal des bis März 2017 laufenden Geschäftsjahres 2017/18 – scheiterte die Aktie beim Versuch, die Kursmarke nachhaltig zu überspringen. Dieser Tage wirkt sich zudem die verhaltene Stimmung an den Märkten eher nachteilig aus. Doch immerhin gilt festzuhalten, dass sich die Aktie einem möglichen Abwärtsdruck – wie es etliche andere börsennotierte Unternehmen derzeit erleben – bislang erwehren konnte.

Analysten stehen geschlossen hinter dem Unternehmen

Das stimmt positiv, dass die Aktie in einem zunehmend freundlichen Marktumfeld den Ausbruch letztlich meistern können wird. Schon heute lugt die Aktie im Tagesverlauf über die 3-Euro-Marke. Man darf also gespannt sein, wie es in den kommenden Tagen weiter geht. In einem nächsten Schritt würde dann das Mehrjahreshoch bei 3,16 Euro von Anfang 2014 in den Blickpunkt rücken, hiernach wäre der Weg bis zur 4-Euro-Marke frei. Nach den erfreulichen und positiv aufgenommenen Jahresauftaktzahlen haben sich zahlreiche Analysten mit Kaufempfehlungen klar positioniert. Unter anderem hatten Warburg Research und die DZ Bank einem Kauf-Votum mit einem Kursziel von je 3,60 Euro abgegeben.

Zum Ende der letzten Woche veröffentlichte die Baader Bank eine Studie, in der die enormen Wachstumschancen von Heidelberger Druck hervorgehoben wurden. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung rechnet Analyst Peter Rothenaicher mit deutlich steigenden Gewinnen in den nächsten Jahren. Auf dieser Basis hält er das Unternehmen mittlerweile für klar unterbewertet und sieht den fairen Wert der Aktie nunmehr bei 3,70 Euro. Zuvor lautete sein Kursziel noch 3,20 Euro.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.