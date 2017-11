Heidelberger Druck: Die Aufmachung zählt!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

sie sollen den Kunden zum Kauf verführen und zeitgleich umweltschonend sein: Die Anforderungen an heutige Waren-Verpackungen sind so groß wie nie.

Heidelberger Druck profitiert vom Verpackungs-Hype

Profiteure des Aufmachungs-Hypes sind neben den Waren-Produzenten und Einzelhändlern vor allem auch sämtliche Unternehmen, die an der Herstellung einer Verpackung beteiligt sind. Hierzu zählt auch der Präzisionsmaschinenbauer Heidelberger Druck, der mit seinen Maschinen an der Schaffung von Verpackungen mitwirkt – und vor Kurzem einen weiteren Erfolg in jenem wichtigen Geschäftsfeld verkünden durfte.

Erfolg in Marokko wird fortgesetzt

So konnte der Konzern eine zusätzliche „Heidelberg Intro Rollen-Flexodruckmaschine“ an den marokkanischen Verpackungsspezialisten Naturepak Beverage Packaging verkaufen. Dieser ist ein führender Anbieter von Gab-le-Top-Verpackungslösungen am Arabischen Golf und in Nordafrika.

Die Heidelberg Intro ist eine flexible sowie maßgeschneiderte Hochleistungsanlage für die Herstellung von beispielsweise Faltschachteln oder Flüssigkeits-Verpackungen.

Heidelberger Druck genießt größtes Vertrauen

Hassen Khemiri, Businett Unit Manager bei Naturepak, betonte das gefestigte Vertrauen in die Heideldruck-Technik: „Für eine zweite Heidelberg Intro haben wir uns aufgrund ihrer außerordentlichen Leistungsdaten, ihrer enormen Produktivität und sehr hohen Zuverlässigkeit entschieden. In Kombination mit dem schlagkräftigen After-Sales-Service der Heidelberg Web Carton Converting GmbH war eine zweite Flexo-Rollendruckmaschine für uns die ideale Wahl.“

Ein Beitrag von Marco Schnepf.