Heidelberger Druck: Anleger reagieren erleichtert!

Nach der Bekanntgabe der Zahlen zum Halbjahr der Heidelberger Druckmaschinen AG hat der Kurs enorm zugelegt. In den ersten Handelsminuten stieg der Kurs gleich um etwa 10 % an. Die Masse der Anleger hatte wohl nicht mit so einem guten Ergebnis gerechnet. Zugleich wurde auch eine Personalie im höchsten Management bekannt. Der Vorstand des Unternehmens wird neu aufgestellt. Der Technologievorstand Stephan ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung