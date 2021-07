Heidelberger Druck-Aktie: Das war eine Aufwärtsbewegung!

Eine wirkliche hervorragende Entwicklung liegt hinter der Heidelberger Druck-Aktie. So konnten in den letzten Monaten gigantische Gewinne erzielt werden. Mit noch 0,48 EUR im Oktober letzten Jahres setzte sich einer Aufwärtsbewegung in Gang, welche das Papier aktuell um die 300 % Richtung Norden drückte.

Heidelberger Druck – Trendoberkante wird angelaufen

Derzeit befindet sich der Preis bei 1,94 EUR für eine Aktie.