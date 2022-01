Heidelberger Druck Aktie unter „Druck“ – Minus 7,4 %. Wallboxen können nicht der Grund sein.

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Heidelberger Druck Aktie kehrte letztes Jahr in den SDAX zurück. Beleg für eine beeindruckende Aktienperformance. Und natürlcih auch für die Trendwende beim Traditionskonzern Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007). Nicht nur im Stammgeschäftscheint man die Zeichen der Zeit erkannt zu haben und schnitt manche Zöpfe ab, um letztendlich wieder profitabel zu werden, man wagte sich an „Neues“. Über die Wandlung des Konzerns mehr erfahren können Sie „von Innen“ in unserem INTERVIEW mit dem CFO der Heidelberger Druckmaschinen AG, Herrn Marcus A. Wassenberg von letzter Woche.



Heidelberger Druck Aktie heute in tiefrot – gleichzeitig heute Jubiläum durch die Auslieferung der 50.000 -sten Wallbox

Wie passt das? Natürlich die „Wallboxen“ machen erst 2 % des Konzernumsatzes aus – bei Wachstumsraten von zuletzt 190 % jährlich. Und durch aktuelle Zukäufe von technologien und eine begonnene Auslandsexpansion wird deutlich „das hier noch einiges geht“ oder zumindest soll. Während das klassische Geschäft langsam wieder on track ist, wächst das E-Mobilitätssegment schneller, als von manchen erwartet, in ziemlich grosse Schuhe.

Passend dazu die heutige Meldung, bereits heute, ein Jahr nach Einführung, die 50.000ste „Wallbox Energy Control „ausgeliefert zu haben. Klappern gehört zum Handwerk: Mit dem Verkaufserfolg unterstreiche Heidelberg seine führende Stellung im deutschen Markt für private Ladinfrastruktur. In diesem Wachstumssegment blicke das Unternehmen auf einen Marktanteil von über 20 Prozent.

„Mit unserem erfolgreichen Angebot im Bereich der Elektromobilität tragen wir aktiv zur Mobilitätswende in Deutschland bei. Bereits 50.000 verkaufte Wallboxen des neusten Modells unterstreichen, dass wir beim beschleunigten Aufbau der notwendigen Ladeinfrastruktur national und international einer der führenden Anbieter sind“, ergänzt Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg.

Expansion ist angesagt – regional und …

Nach den Markteintritten in Österreich und der Schweiz plant Heidelberg seine Ladelösungen zukünftig auch in Frankreich, Polen und Ungarn anzubieten. Passend dazu meldete man am bereits im Oktober letzten Jahres das Anlaufen einer vierten Wallbox-Produktionslinie am Standort Wiesloch-Walldor, früher als noch zu Jahresanfang gedacht.

Dass dieses Geschäft Zukunft hat, kann man wohl ohne weiteres bestätigen. Ob dieses Zukunftsfeld ausreicht den ganzen Heidelberger Druckmaschinen Konzern wieder „on track“ zu bringen, wird von einigen bezweifelt. Eine eher vorsichtige Einschätzung des Platow Briefs zur Heidelberger veröffentlichten wir vor einiger Zeit.

Aktuell (24.01.2022 / 14:06 Uhr) notiert die Heidelberger Druck Aktie im XETRA-Handel mit Minus 0,20 EUR (-7,58 %) bei 2,44 EUR.



