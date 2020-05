Heidelberger Druck Aktie: Das soll sich rechnen!

Die Aktie von Heidelberger Druck kommt seit Wochen nicht so recht vom Fleck: Nach einem Anstieg ausgehend von 0,64 Euro zum Handelsschluss am vergangenen Freitag auf bis zu 0,68 Euro im Laufe des Mittwochs, ist die Aktie mittlerweile wieder auf ihren Ausgangswert zurückgefallen. Immerhin: Auf Monatssicht steht die Heidelberg-Aktie damit noch immer mit knapp vier Prozent im Plus. Die Anleger profitieren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung