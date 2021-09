Heidelberger Druck Aktie: Das kommt überraschend!

Der Aktie von Heidelberger Druck ist in der vergangenen Woche ein wenig die Luft ausgegangen. Nach einem anhaltendem Aufwärtsmarsch in gut vier Wochen von weniger als 1,90 Euro auf bis zu 2,32 Euro am vergangenen Dienstag, beendete die Heidelberg-Aktie den Freitag bei noch 2,23 Euro. Dass gerade jetzt die Korrektur einsetzte, kommt eher überraschend, hatte der Heidelberger Spezialmaschinen-Produzent doch am Mittwoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



