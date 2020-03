Heidelberger Druck: Aktie knallt – Management stellt Turnaround in Aussicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Heidelberg (WKN: 731400) will seine Profitabilität deutlich und nachhaltig steigern. Dazu gab der Druckermaschinen-Konzern am Dienstag informative Details bekannt. Im Xetra-Handel knallt die HDD-Aktie heute +20,20% nach oben auf 0,655 Euro – zeitweise geht es in einem erneut schwachen Umfeld viel höher.

Wesentlich für das „weitreichende Maßnahmenpaket“ ist die Konzentration auf das profitable Kerngeschäft. Zudem wird sich die Gesellschaft von „einzelnen verlustbringenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



