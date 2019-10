Heidelberger Druck Aktie: Das ist ein leichter Schimmer!

Die Heidelberger Druck hat sich aus der aktuell noch nicht besonders starken Lage bis dato kaum befreien können. Der Wert gewann am Mittwoch immerhin 1 %. Dennoch ist bei einem Plus von fast 4 % in einer Woche noch immer ein Minus über 1 und 3 Monate zu konstatieren. Maßgeblich jedoch ist der Abwärtstrend, der sich über einen Zeitraum von einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung