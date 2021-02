Heidelberger Druck Aktie: Zurückgekehrte Zuversicht!

Von ihrem Höchststand von 1,54 Euro am 15. Februar war die Aktie von Heidelberger Druck zuletzt deutlich nach unten durchgereicht worden. Auf bis zu 1,20 Euro an diesem Dienstag, um genau zu sein. Seitdem geht es mit den Papieren der Heidelberger Druckmaschinen AG wieder vorsichtig nach oben. Nach einem Plus von drei Prozent am Donnerstagvormittag notiert die Aktie bereits wieder bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung