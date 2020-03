Heidelberger Druck Aktie: Wird das klappen?

Das ist bitter: Der Aktienkurs der Heidelberger Druckmaschinen AG (kurz „Heidelberger Druck“) notiert aktuell in der Nähe seines 12-Monats-Tiefs. Auf Jahres-Sicht hat das Papier knapp zwei Drittel an Kurswert abgegeben. Das Unternehmen leidet unter dem, was es selbst als „massive Veränderungen in der gesamten Branche“ bezeichnet. Hier weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab – die aktuellen Zahlen sind die Zahlen für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung