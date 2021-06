Heidelberger Druck-Aktie: Was war denn hier los?

Am 09. Juni stellte der weltweite Marktführer in Sachen Druckmaschinen, die Heidelberger Durck AG, seine Bilanzzahlen 2020/21 vor. Die Anleger hatten einfach mehr erhofft – vor allem der recht konservative Ausblick enttäuschte. So wurden Gewinne mitgenommen, die Heidelberger-Druck-Aktie rutschte am 09. Juni kräftig abwärts.

Im mittelfristigen Chartbild zeigt sich allerdings, dass die jüngsten Gewinnmitnahmen nur allzu verständlich sind.



