Heidelberger Druck Aktie: Was für ein Start!

Die Aktie von Heidelberger Druck hat einen irren Start in die Börsenwoche hingelegt: Vom Freitagsschlusskurs bei 0,67 Euro ging es bis zum Xetra-Handelsschluss am Montag hinauf auf 0,78 Euro – ein Plus von mehr als 16 Prozent. Den unfassbaren Sprung der Heidelberg-Aktie allein mit dem freundlichen Marktumfeld zu begründen, griffe sicherlich zu kurz. Das Unternehmen hatte zum Wochenstart zudem gute Nachrichten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung