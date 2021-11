Heidelberger Druck-Aktie: Unfassbare 300 Prozent!

Die Aktie von Heidelberger Druck konnte am Freitag im frühen Handel ihr hohes Niveau der Vortage nicht ganz halten. In der ersten Stunde im Xetra-Handel ging es mit den Papieren des Spezialmaschinen-Herstellers rund zwei Prozent zurück auf 2,59 Euro. Damit liegt das Plus bei der Heidelberg-Aktie aus dem vergangenen Monat aber noch immer bei knapp 40 Prozent. Das kommt zweifellos nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung