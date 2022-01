Heidelberger Druck-Aktie: Langfristig ein echter Knaller!

Das war ein kurzes Vergnügen für die Aktie von Heidelberger Druck: Nach einem Schlusskurs von noch 2,70 Euro im Xetra-Handel am Freitag, kletterten die Papiere des Spezialmaschinen-Herstellers am Montag bis auf 2,87 Euro. Doch die Heidelberg-Aktie konnte das Niveau nicht halten, notiert nach einem Abschlag von gut vier Prozent am Mittwochnachmittag bei 2,70 Euro. Die gute Nachricht zum Wochenstart hat ihre ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



