Heidelberger Druck-Aktie: Kursverdreifachung completed!

Die Aktie von Heidelberger Druck ist beinahe unverändert in den Handel am Mittwoch gestartet. Ein Kurs von 2,14 Euro bedeutete allerdings noch immer ein Wochenplus von gut fünf Prozent für die Papiere des Spezialmaschinen-Herstellers. Im zurückliegenden Jahr hat die Heidelberg-Aktie sich im Wert inzwischen mehr als verdreifacht. Eine gute Nachricht aus dem operativen Geschäft des Unternehmens kam am Mittwoch noch obendrauf.

Brettspielhersteller ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!