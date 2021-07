Heidelberger Druck-Aktie: Klar auf Wachstumskurs!

Die Aktie von Heidelberger Druck ist mit einem Abschlag von knapp zwei Prozent in die neue Börsenwoche gestartet. Damit verteidigten die Papiere des Spezialmaschinen-Herstellers im Xetra-Handel gerade so die 2-Euro-Marke. Im Vergleich zum Beginn der Vorwoche, als die Heidelberg-Aktie zeitweilig bei lediglich 1,80 Euro notierte, ist das aber immerhin noch ein Plus von gut elf Prozent. Die grundsätzliche Zuversicht der Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung