Heidelberger Druck-Aktie: Kann nun das Ruder herumgerissen werden!

Liebe Leser,

die Gegenbewegung der Heidelberger Druck-Aktie ist in vollem Gange. In den letzten vier Wochen musste die Aktie kräftig Federn lassen. Sie ging um fast 20 % zurück. Zuvor hatte die Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend neue Höhen erreicht. Durch die starke Aufwärtsbewegung hatte sich aber schon seit längerem eine mögliche Korrektur angedeutet.

Aktuelle Einschätzungen zum Chartbild: Interessantes Kursniveau wurde erreicht!

Durch den Rückschritt in der laufenden Woche hat die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG das Kursniveau bei 2,82 Euro erreicht. Hier befindet sich eine Unterstützung, die zuvor als Widerstand fungiert hatte. Genau in diesem Bereich setzte der Kurs auf und prallte nach oben ab. Ist das nun schon der Turnaround?

Kurzfristige charttechnische Analyse: Spekulative Anleger haben sich bereits in Position gebracht!

Im Bereich der Unterstützung haben sich vermehrt Anleger mit der Heidelberger Druck-Aktie eingedeckt. Die Frage ist nun, ob Anschlusskäufe folgen und die Aktie wieder in den Aufwärtstrend übergehen kann.

Ein Beitrag von Johannes Weber.