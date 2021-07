Heidelberger Druck Aktie: Kann man mal so machen!

So kann man den letzten Tag der Börsenwoche schon mal beginnen: Die Aktie von Heidelberger Druck legte am Handelsplatz Stuttgart am Vormittag um gut fünf Prozent auf 2,03 Euro zu. Nach einer bescheidenen Entwicklung in den vergangenen Tagen, schraubten sich die Papiere des Spezialmaschinen-Herstellers damit wieder auf ein Monatsplus von mehr als 15 Prozent. Dass die Heidelberg-Aktie wieder in Schwung kommt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung