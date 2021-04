Heidelberger Druck-Aktie: Gute Nachrichten aus Japan!

Die Aktie von Heidelberger Druck hat eine recht durchwachsene Woche an der Börse erlebt: Am Montag noch mit einem Kurs von 1,29 Euro ordentlich in den Handel gestartet, rutschten die Papiere des Spezialmaschinen-Herstellers bis zum Mittwoch auf 1,18 Euro zurück. Bis zum Freitag verbesserte sich die Heidelberg-Aktie wieder auf 1,22 Euro, von einem Run auf die Papiere kann jedoch keine Rede ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



