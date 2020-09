Heidelberger Druck Aktie: Gute Nachricht aus Nevada!

Nach schwierigen zwei Wochen an der Börse, in denen die Aktie von Heidelberger Druck von mehr als 0,62 auf nur noch 0,51 Euro zurückgefallen war, geht es mit den Papieren des Druckmaschinenherstellers in dieser Woche wieder vorsichtig aufwärts. Am Montag standen zum Handelsschluss wieder 0,54 Euro auf dem Kurszettel bei der Heidelberg-Aktie. Auch darüber hinaus hatte Heidelberger Druck Gutes zu berichten.

US-Kunde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!