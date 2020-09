Heidelberger Druck Aktie: Gelingt die Stabilisierung?

Im Juli konnte die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG eine dynamische Aufwärtsbewegung vollziehen. Sie gipfelte am 3. August in einem Hoch bei 0,81 Euro. Danach übernahmen die Bären das Kommando. Sie ließen die Aktie in eine Abwärtsbewegung übergehen, die von den Bullen immer noch nicht beendet werden konnte.

Es hat sich ein steiler Abwärtstrend ausgebildet und bis zum 1. September ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung