Heidelberger Druck-Aktie: Geht es jetzt wieder aufwärts?

Die Phantasie ist geweckt. Und die jüngst veröffentlichten Zahlen für die Heidelberger-Druck-Aktie sind gar nicht so schlecht. Nicht zu vergessen: Insider kaufen den Wert. So hat der Vorstand Marcus Wassenberg zum Kurs von 1,878 Euro die Heidelberger-Druck-Aktie mit einem Volumen von 23.998,96 Euro gekauft. So eine Ad-hoc-Mitteilung des Unternehmens vom 05. August 2021.

zur Originalmeldung