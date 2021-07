Heidelberger Druck-Aktie: Geht der Wert durch die Decke?

Die Phantasie der Anleger für die Aktie der Heidelberger Druck AG scheint ausgesprochen positiv zu sein. Der globale Marktführer in Sachen Druckmaschinen will zukünftig in der E-Mobilität mitmischen. Ladesäulen für E-Fahrzeuge sollen das Unternehmen in die Zukunft führen.

Die Euphorie der Anleger schien dabei allerdings Anfang Juni einen Dämpfer zu erhalten. Denn mit Vorlage der Bilanzzahlen 2020/21 wurden die Erwartungen etwas enttäuscht.



