Heidelberger Druck-Aktie: Gefahr für den Trend?

Hier kam ordentlich Phantasie in den Wert. Mit der Ankündigung des Einstiegs in die E-Mobilitit ging die Aktie der Heidelberger Druck AG durch die Decke. Seit Ende Oktober 2020 lief der Wert ganz fantastisch. Von rund 0,50 Euro stiegen die Titel bis auf knapp über 2 Euro an.

Luft wird dünner für die Heidelberger-Druck-Aktie?

Eine Neubewertung des Unternehmens nahmen die Anleger und Börsianer



