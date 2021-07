Heidelberger Druck-Aktie: Es geht ja weiter!

Der unaufhaltsam scheinende Aufstieg von Heidelberger Druck an der Börse ist erst einmal gestoppt: Nachdem die Papiere des Spezialmaschinen-Herstellers am Dienstag bei einem Kurs von 2,17 Euro im Xetra-Handel ein neues Jahreshoch ausgebildet hatten, rutschte die Heidelberg-Aktie am Mittwochmorgen wieder deutlich bis auf 2,02 Euro zurück. Das Plus aus dem vergangenen Halbjahr beträgt damit aber noch immer gut 130 Prozent – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung