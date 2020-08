Heidelberger Druck Aktie: Endlich ein Lebenszeichen!

Die nicht erst durch Corona schwer gebeutelte Aktie von Heidelberger Druck hatte in den vergangenen Tagen noch einmal deutlich abgegeben. Von 0,808 Euro noch zu Beginn der vorvergangenen Woche ging es bis am Dienstag hinab auf zeitweilig nur noch 0,733 Euro. Am Mittwoch im frühen Handel in Frankfurt allerdings sendete die Heidelberg-Aktie endlich wieder ein Lebenszeichen, verbesserte sich auf immerhin 0,739 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung