Heidelberger Druck Aktie: Durchatmen!

Die Aktie von Heidelberger Druck erholt sich langsam von ihrem Kurseinbruch, der in der Vorwoche begann: Am Montag fanden die Papiere des Maschinenherstellers bei 1,10 Euro einen Boden, verbesserten sich bis Börsenschluss auf 1,13 Euro. Am Dienstag geht die Konsolidierung weiter, gegen 10 Uhr standen bereits wieder 1,16 Euro auf dem Kurszettel der Heidelberg-Aktie. Dass der Wert, der noch Mitte Januar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung