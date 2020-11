Heidelberger Druck Aktie: Beruhigende Zahlen!

Die Aktie von Heidelberger Druck, seit Mitte Juli mit kurzen Unterbrechungen bis Ende Oktober auf dramatischer Talfahrt an der Börse, ist mit einem ordentlichen Aufschlag von annähernd sechs Prozent auf 0,58 Euro in den Handel am Dienstag gestartet. Damit haben sich die Papiere von Heidelberg von ihrem Jahrestief bei 0,47 Euro wieder um mehr als 20 Prozent abgesetzt. Das hat durchaus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung