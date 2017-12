Heidelbergcement: Das Ziel von 175 Mio € für dieses Jahr wurde bereits erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

HC hat im 1. Halbjahr von der Italcementi-Übernahme profitiert. Der Umsatz stieg um 31%. Der Konzern ist in allen Sparten und Regionen kräftig gewachsen. Wegen deutlich höherer operativer Kosten und Abschreibungen stieg das operative Ergebnis aber nur um 7% auf 791 Mio €. Geringere Zinslasten führten dagegen zu einem Anstieg des Nettogewinns um 16,8%. Im weiteren Jahresverlauf erwartet HC in allen wichtigen Absatzmärkten eine Fortsetzung der positiven Umsatzentwicklung. Wachstumstreiber in Osteuropa werden die EU-Infrastrukturprogramme sein.

Mittelfristig geben die angespannten Beziehungen zur Türkei Anlass zur Sorge

Auch in Indonesien rechnet HC mit steigenden Investitionen in die Infrastruktur. In China dürfte die Nachfrage aufgrund von Überkapazitäten allerdings zurückgehen. Der Konzern erwartet aber auch höhere Energiekosten wegen der seit 2016 gestiegenen Preise für Öl und Kohle. Durch die Optimierung der Produktionsprozesse werden sich die Belastungen aber in Grenzen halten. Die Jahresziele wurden jedenfalls bestätigt: Umsatz und operatives Ergebnis sollen auf vergleichbarer Basis moderat, also um 5 bis 10%, und der Nettogewinn deutlich steigen.

Das Synergieziel für 2018 wurde auf 500 Mio € angehoben. Denn das Ziel von 175 Mio € für dieses Jahr wurde bereits erreicht. Mittelfristig geben die angespannten Beziehungen zur Türkei Anlass zur Sorge. Auch die weitere Entwicklung in den USA ist unsicher. Denn die Umsetzung des geplanten Infrastrukturprogramms lässt auf sich warten.

