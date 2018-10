Heidelbergcement: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

An der Börse Xetra notiert die Aktie Heidelbergcement am 06.10.2018, 12:57 Uhr, mit dem Kurs von 64,67 EUR. Die Aktie der Heidelbergcement wird dem Segment "Baumaterialien" zugeordnet.

Wie Heidelbergcement derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Heidelbergcement als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 15 Buy, 7 Hold, 1 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Heidelbergcement aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 88,65 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 36,26 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 65,06 EUR beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Heidelbergcement ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Construction Materials) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,21 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 79 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 57,17 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Heidelbergcement hat mit einer Dividendenrendite von 2,93 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,66%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Construction Materials"-Branche beträgt +0,26. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Heidelbergcement-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.