Heidelbergcement Aktie: Emissionszertifikate – Der CO2-Ausstoß bei der Produktion stellt ein Problem dar

HC hat im 1. Halbjahr von guten Geschäften in Europa und Asien profitiert, die die wetterbedingt schwache Entwicklung in den USA ausgleichen konnten. Der Umsatz stieg um 9,3% und die operative Marge vor Abschreibungen (EBITDA) von 14,2 auf 15,7%. Der Gewinn brach jedoch um 43% ein. Belastet haben Sondereffekte im Zusammenhang mit dem Verkauf von Aktivitäten in der Ukraine. Die Jahresprognose ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



