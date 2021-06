Heidelberg Pharma-Aktie: Das gilt es zu beachten!

Die Heidelberg Pharma-Aktie ist mit deutlichen Kurszuwächsen in die neue Woche gestartet. Am Montag gewann der Anteilsschein mehr als 11 Prozent hinzu und ging mit einem Kurs von 7,94 Euro aus dem Handel. Am Dienstag können die Käufer nicht ganz an die Erfolge des Vortages anknüpfen. Zwar werden im Tagesverlauf deutlich höhere Kurse erreicht, allerdings kann dieses Niveau nicht verteidigt werden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



