Heidelberg Pharma-Aktie: Es bestehen gut Chancen!

Seit Ende 2019 befindet sich die Heidelberg Pharma-Aktie in einem neuerlichen Aufwärtstrend. So kam es zu einem Anstieg von im Tief 2,03 EUR bis in der Spitze auf 9,30 EUR. Damit hat das Wertpapier in wenigen Monaten etwa 350 % Kursplus einfahren können. Es kam zu einer gewöhnlichen Konsolidierung, welche in etwa das Fibonacci-Retracement-Level von 61,8 % getroffen hat.

